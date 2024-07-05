مفرح الشمري



دعت اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الاهلية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤسسات المسرحية للمشاركة في مسابقة التميز للفرق الخليجية والتنافس فيما بينها، إذ تأتي هذه الجائزة احتفاء بالفن والإبداع وفرصة لتعزيز التواصل الثقافي بين مختلف الفرق في دول المجلس. وقال رئيس اللجنة الدائمة الفنان خالد الرويعي «إن مثل هذه الجائزة تلعب دورا محوريا في تحقيق تطلعات الفرق المسرحية، فقد استطاعت فرقنا الخليجية عبر عقود أن تقدم بجهود تطوعية تضحيات كبيرة من أجل استمرار التجربة المسرحية، وتمثيل دول المجلس في المحافل بصورة مشرفة، حيث تمكنت من الإبقاء على حضور فعل المسرح والواقع الثقافي».



وأضاف: «إن تكريم الفرقة المسرحية الأهلية المتميزة هو التفاتة تقدير وتحفيز، وإشارة واضحة بأن الجهد الجماعي المتميز لأي فرقة مسرحية هو محل اعتزاز وتقدير».



ومن أجل تحقيق هذه الاهداف أكد رئيس اللجنة الدائمة المساندة الحقيقية الذي تلعبه الوزارات والهيئات في دول المجلس لانجاح مثل هذه المبادرات التي تشكل حافزا مهما لدعم الفرق. كما أكد أن المشاركات تأتي تباعا من الفرق مما يدل على حرص الفرق على اثراء هذه المسابقة، مشيرا إلى أن آخر موعد لتسلم المشاركات 1 أغسطس المقبل، حيث ستبدأ لجنة التحكيم في فرز المشاركات وتحكيمها والاعلان عن نتائجها في مهرجان المسرح الخليجي بالرياض.