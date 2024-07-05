أحمد الفضلي



أعرب الفنان خالد الملا عن بالغ سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته أحدث حفلاته الغنائية «ليلة الطرب الأصيل»، التي أقيمت مؤخرا في الكويت وتحديدا في أرض المعارض بمشرف وشهدت مشاركة نجوم كبار لهم باع طويل في غناء اللون الطربي وبحضور جمهور غفير من عشاق هذا اللون من الغناء.



وذكر الملا ان الحفل أسعد الحضور من جماهير النجوم المشاركين، وهم مساعد البلوشي ويوسف العماني وعبود خواجة وعلي عبدالله وعبدالعزيز الضويحي فالجميع قدم وصلات غنائية رائعة أطربت الحضور، حيث امتدت الوصلات الغنائية إلى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي واستمرار تواجد الجمهور لهذا التوقيت وتجاوبه مع الفنانين زاد من بهجة وقيمة الحفل وشكل دافعا قويا للاستمرار في تقديم هذه الحفلات.



وعما يتردد بأن جمهور الجلسات الغنائية الطربية أعداد قليلة في الكويت وأغلبهم من الرجال، أفاد الملا من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأن الكويت وأغلب دول الخليج يمتاز جمهورها بحب الطرب الأصيل مهما زادت تقنيات الغناء بسبب التوزيع الموسيقي وتغير لون الألحان يبقى للطرب الأصيل جمهوره الذي أسعدنا في الحفل الأخير.



وتابع الملا: «ما يتردد ان أغلب جمهور الطرب الأصيل من الرجال وخصوصا كبار السن كلام خاطئ فأغلب الحفلات التي شاركنا بها في السنوات الأخيرة وقدمنا طربا أصيلا كان الحضور متنوعا بين الشباب من الجنسين البنات والرجال، والحفل الأخير شهد حضور عدد كبير من النساء وأغلبهن كن يرددن الأغاني الطربية مع الفنانين.



وفيما يتعلق بجديده الفني للفترة المقبلة، ذكر الملا ان لديه عددا من المشاريع الفنية المتنوعة ما بين التجهيز لحفلات غنائية خارج وداخل الكويت ومشاريع لتقديم أغاني «سنغل» قد ترى النور في الفترة المقبلة في حال اكتمال مشاريعها، مشيرا إلى انه يحرص على تقديم عمل جديد في كل عام، لكن هناك أمورا كثيرة قد تحيل دون تنفيذ الأعمال في كل عام، من أبرزها الإنتاج الفني الذي أصبح شبه معدوم حاليا.