الخرافي: مواصلة مسيرة العطاء والعمل التطوعي لتحقيق أهداف النادي



وسط أجواء هادئة، زكّت الجمعية العمومية العادية للنادي العلمي الكويتي مجلس الإدارة الجديد لدورته المقبلة لمدة عامين مقبلين خلال اجتماعها الذي عقد بمقر النادي برئاسة طلال جاسم الخرافي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، ووفد من وزارة الشؤون برئاسة مدير إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي.



وأسفر الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد عن تزكية طلال جاسم الخرافي رئيسا لمجلس الإدارة، والشيخة شيخة محمد جراح الصباح نائبة للرئيس، وعلي كاظم الجمعة أمينا عاما، وعبدالرحمن صالح الفضالة أمينا للصندوق، وعضوية كل من م.أوس مهلهل النصف، ويوسف خالد الحمد، وفيصل عبدالمحسن البشر، وعبدالله محمود الفرج، وأسرار زكريا محمد الأنصاري.



وفي بداية الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الإدارة طلال جاسم الخرافي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، مباركا لسمو الشيخ صباح الخالد على الثقة الأميرية السامية وتزكية سموه وليا للعهد، سائلا المولى عز وجل أن يسدد خطاه ويوفقه في مهامه السامية، ويحفظ الكويت وقيادتها الرشيدة ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار.



وأعرب الخرافي عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وثقتهم التي أولوها لمجلس الإدارة الجديد لحمل المسؤولية، مؤكدا أن مجلس الإدارة سيسعى جاهدا لتقديم كل أوجه الدعم لتطوير برامج النادي العلمي وفعالياته وأنشطته، وتفعيل التعاون المشترك مع كل وزارات الدولة وهيئاتها والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنمية واستثمار طاقات الشباب بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم الكويت.



وثمن الدور الكبير والجهود المميزة التي قام بها عضوا مجلس الإدارة السابق الشيخة الزين الصباح ود.يحيى عبدال، لتقديمهما الكثير لخدمة النادي ومنتسبيه في أصعب الظروف أثناء وبعد جائحة كورونا، وبذل الجهد وتأدية دورهما على أكمل وجه في سبيل المحافظة على كوادر النادي العلمي وتماسكه الإداري والمالي، والعمل على مدى 5 سنوات لخلق بيئة جاذبة للشباب وداعمة للمبدعين والموهوبين.



وقدم الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والمتطوعين وجميع العاملين بالنادي وقطاعاته المختلفة ممثلة في قطاع الشباب والعلوم الذي يضم العديد من الورش والمختبرات العلمية التي تستهدف فئة الشباب حتى عمر 17 عاما، وقطاع التنمية والبرامج التنافسية لدوره الفعال في الإشراف على البرنامج الوطني لدعم الباحثين والمبتكرين الذي يعد برنامجا وطنيا شاملا لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية تعزز من قوة العمل الوطنية من خلال إقامة العديد من الدورات التخصصية لمختلف الفئات العمرية، والإشراف أيضا على المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، ومسابقة الكويت لميكانيكا السيارات والأنظمة المرورية، ومسابقة النادي العلمي للعلوم والهندسة، علاوة على قطاع العلوم التخصصية الذي يضم أكثر من 8 أقسام للأعضاء الدائمين لممارسة هواياتهم.



وذكر الخرافي أن مجلس الإدارة الجديد سيواصل مسيرة العمل التطوعي والعطاء لتحقيق أهداف النادي العلمي ورسم السياسات الجديدة التي تمكنه من الاستمرار والاستقرار، كما مهد لها المؤسسين الأوائل، والعمل على تقديم كل ما يفيد منتسبي النادي ويلبي طموحاتهم وآمالهم، مؤكدا أن مجلس الإدارة الجديد يؤمن بضرورة تأهيل منشآت النادي لتتلاءم مع متطلبات الوقت الحاضر، مبينا أن مجلس الإدارة السابق أعد المخططات اللازمة لبناء صرح يليق بأبناء الكويت ويضم كل قطاعاته ويكون مؤهلا لإقامة أنشطته وفعالياته المختلفة، آملا الانتهاء من الموافقات الرسمية الحكومية خلال دورة مجلس الإدارة الجديد.



وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة التقريرين الإداري والمالي لعام 2023، حيث تم توزيعهما على أعضاء الجمعية العمومية، واشتملا على إنجازات مجلس الإدارة والأنشطة والبرامج والدورات والمعارض المحلية والخليجية والعربية والعالمية وإنجازات النادي المختلفة، وعرض نشاطات قطاعات النادي وما يضمه من إدارات وأقسام وورش مختلفة، إلى جانب مناقشة الميزانية السنوية للنادي للعام الحالي، وبنود الصرف الخاصة بكل قطاع، إضافة إلى بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.



وتمت الموافقة بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد ما جاء بالتقريرين الإداري والمالي لعام 2023، والميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 معتمدة من مراقب الحسابات، واعتماد مشروع الميزانية للعام الجاري، وكذلك تخويل المجلس لاعتماد مكتب تدقيق حسابات النادي للعام الحالي.



وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بالإنجازات العلمية التي حققها النادي العلمي من خلال برامجه وأنشطته وفعالياته المتنوعة التي شكلت قفزة نوعية وجاءت مواكبة للمتغيرات العلمية الحديثة، وأيضا دوره الفعال في مساعدة النشء والشباب على استيعاب كل ما هو جديد في مجالات العلوم والتكنولوجيا للانطلاق بهم نحو مستقبل أفضل.



حضر وتابع مناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية وفد من وزارة الشؤون برئاسة مدير إدارة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي، وكل من رئيس قسم السكرتارية غدير العويد، والمنسق الإداري هادي العجمي، والمنسق الإداري مهدي بوشهري، والباحث القانوني سعد الصاهود، والمحاسب محمد الشطي، والباحثة الاجتماعية أسماء الهزاع، والمحاسبة زينب الفيلي، والمحاسبة أبرار عابدين.