في قاعة صلاة مزدحمة في طهران، احتشد مناصرو المرشح المحافظ سعيد جليلي قبل جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي ستجري اليوم، بينما اجتمع مؤيدو منافسه الإصلاحي مسعود بزشكيان في ملعب قريب. ونظم المرشحان تجمعاتهما الانتخابية الأخيرة في وقت متأخر مساء أمس الأول، بعد فوزهما في الجولة الأولى من الانتخابات التي تجري لاختيار خليفة للرئيس إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو. وتردد صدى هتافات «كل إيران تهتف جليلي» بينما كان الآلاف من مناصري المرشح المحافظ الذي كان مفاوضا في الملف النووي محتشدين في مصلى طهران الكبير.



وتعهد جليلي بـ «القوة والتقدم» في حال انتخب رئيسا، بينما زينت ملصقات تحمل صورة الرئيس الراحل الجدران، مع شعار «عالم من الفرص، إيران تتقدم إلى الأمام». وفي ملعب مفتوح في مكان آخر من العاصمة، كان بزشكيان يتحدث عن «الوحدة والتماسك»، بينما يردد أنصاره هتافات تذكر برئيس سابق آخر هو الإصلاحي محمد خاتمي الذي أيد مرشحهم.