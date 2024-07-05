كشف رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف في تصريح خاص لموقع «الوطن» عن أن إجمالي المسوق من القمح تجاوز 616 ألف طن، موضحا أن تسويق القمح بات بمراحله الأخيرة، متوقعا أن تنتهي عمليات التسويق للموسم الحالي خلال عشرة أيام لافتا إلى انتهائها في بعض المحافظات. وبين الخلف أنه وفقا للمعطيات والمؤشرات فإن الكميات المسوقة من القمح خلال الموسم الحالي لن تتجاوز 680 ألف طن كحد أقصى وهي أقل من الكميات المسوقة خلال الموسم الماضي التي وصلت لـ720 ألف طن تم تسويقها لمؤسسة الحبوب و60 ألف طن سوقت لمؤسسة إكثار البذار.



ولفت إلى أن الكميات المسوقة على مستوى القطر يوميا خلال الفترة الحالية تتراوح بين 5 و6 أطنان وهذه الكميات انخفضت بشكل كبير بعد أن وصلت خلال الفترات الأولى من التسويق لحدود 25 ألف طن يوميا. وأكد أن تسويق القمح من محافظة الحسكة أفضل من الموسم الماضي والسبب أن سعر الشراء الذي حددته الحكومة للقمح وهو 5500 ليرة للكيلو أعلى من السعر الذي تشتري به ميليشيات «قسد» القمح من الفلاحين الموجودين في المناطق الخارجة عن السيطرة وهو بحدود 4300 ليرة للكيلو، فقام الفلاحون بتسويق محصولهم بطرقهم الخاصة لمراكز الاستلام التابعة لمؤسسة الحبوب بعكس الموسم الماضي الذي كان فيه صعوبة بالتسويق، موضحا أنه خلال الموسم الحالي تم تسويق نحو 116 ألف طن من محافظة الحسكة في حين أنه خلال الموسم الماضي لن تتجاوز الكميات المسوقة منها 15 ألف طن.