بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري كتاب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نورة المشعان بشأن تعديل استعمال الموقع المخصص سابقا لسوق الصفارين بالشويخ ليكون مجمعا للحرف الانتاجية والصناعات الصغيرة.



وقالت د. المشعان في كتابها ان الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي للبلدية للجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي خاصة بطلب الهيئة العامة للصناعة إعادة تخصيص موقع (سوق الصفارين سابقا) الى مجمع حرفي بمنطقة الشويخ الأولى أي تعديل استعمال موقع سوق الصافرين بالشويخ وليس تخصيصه للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، حيث ان الاستعمال المقرر لهذا الموقع كان محلات لسوق الصفافير ولأصحاب الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، والذي يقع ضمن دراسة منطقة الشويخ الخدمية والحرفية التجارية ضمن منطقة مخصصة للاستعمالات الحكومية، في حين أنه صدرت موافقة واعتماد من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة بالاجتماع رقم (1/2011) بتاريخ 17/2/2016 على إبرام عقد تأجير مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالانتفاع بموقع المجمع الحرفي الكائن في سوق الصفارين في منطقة الشويخ الصناعية والذي لا يتأتى الا بعد العرض على المجلس البلدي او من يحل محله وفق الاجراءات المقررة قانونا بهذا الشأن، للموافقة على تعديل استعمال الموقع السابق لسوق الصفارين بالشويخ ليخصص كمجمع حرف انتاجية وصناعات صغيرة ووفق الانشطة المسموح بها في الموقع (حرف وصناعات عامة) استنادا للمخطط الهيكلي الخاص بتطوير منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية التجارية لصالح المشروع محل التعاقد بين الهيئة العامة والصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما تم بموجب قرار اللجنة المكلفة محل طلب التفسير على النحو السالف بيانه.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن مواقف سيارات المدارس الحكومية.



٭ طلب وزارة المواصلات تخصيص موقع لمشروع شبكة الألياف الضوئية الكبرى الثالثة بمنطقة الصبية.



٭ الكتاب المقدم من جمعية المحامين الكويتية بشأن وقف تراخيص مكاتب المحاماة الواقعة في المناطق السكنية.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن تعديل المادة (10) من القرار الوزاري رقم (322/2023) بشأن نظام تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن استغلال الارض الفضاء المخصصة لوزارة التربية بالقطعة (2) بضاحية عبدالله السالم كحديقة عامة.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية بالقطعة رقم (2) بمنطقة الدعية.



٭ الكتاب المقدم من وزارة الاشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة بمناطق مختلفة بدولة الكويت.



٭ طلب وزارة الداخلية نقل موقع مركز الدفاع المدني الواقع بمنطقة الضجيج جنوب الفروانية الى موقع آخر بمنطقة جليب الشيوخ قطعة (6).



٭ سؤال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن المباني المهملة في منطقة العارضية الحرفية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث مدخل ومخرج على شارع (9) قطعة (6) بمنطقة عبدالله المبارك.



٭ المقترح المقدم بشأن ايصال التيار الكهربائي إذا اكتمل دور واحد صالح للسكن.



٭ إعادة تخصيص ارض مجمع الشقايا للطاقة المتجددة من معهد الكويت للابحاث العلمية الى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



٭ طلب وزارة المالية نقل تخصيص موقع مشروع المدينة الترفيهية من الديوان الاميري إلى الهيئة العامة للاستثمار.



٭ إعادة تخصيص مواقع مشروع الادارة العامة لدوريات النجدة ومشروع الادارة العامة لنظم المعلومات بمنطقة الزهراء قطعة (7).



٭ الكتاب المقدم من وزارة الصحة بشأن تخصيص أرض بمحافظة حولي لإنشاء مركز تخصصي لطب الأسنان.



٭ طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تطوير منتزه السالمية البوليفارد.



٭ طلب المدرسة الهندية القومية الخاصة نقل مقر المدرسة من منطقة السالمية قطعة (12) قسيمة (11) إلى قطعة (10) قسيمة (28).