بداح العنزي



أوصت اللجنة البيئية في المجلس البلدي، خلال اجتماعها برئاسة م.علياء الفارسي، بإعادة الكتاب المقدم من وزارة الصحة بشأن الرقابة الصحية على مرادم النفايات إلى الجهاز التنفيذي. وقالت م.علياء الفارسي ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها الكتاب المقدم من جمعية سور الكويت الأخضر بشأن التعاون المشترك بين المجلس البلدي والجمعية، وذلك لدعوة ممثلين من الجهات التالية: الجمعية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون للزراعة ووزارات الدفاع الكهرباء والأشغال والمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأوضحت الفارسي انها لم تكتف بالرد على سؤالها من قبل الجهاز التنفيذي بشأن معالجة النفايات البلدية الصلبة والنفايات الإنشائية.