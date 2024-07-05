قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري سؤالا بشأن اللائحة المعدلة لمظلات مواقف السيارات بجميع أنواعها.



وقال المطيري في سؤاله: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 4/7/2022 والذي بناء عليه أصدر المجلس البلدي القرار رقم م.ب/ م ق 12/324/ 14/ 2022 د4 بتاريخ 14/3/2022، والذي ينص على الموافقة على بنود اللائحة المعدلة لمظلات ومواقف السيارات، علما بأنه وحتى تاريخ توجيه هذا السؤال لم تصدر اللائحة المعدلة الخاصة بمظلات مواقف السيارات في مناطق السكن الخاص والنموذجي ومناطق السكن الاستثماري والتجاري وكذلك الجهات الحكومية، حيث حددت اللائحة كل الاشتراطات الفنية لإقامة مظلات السيارات وفقا لمعايير موحدة تطبق على كل حالة سواء في السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري أو في الجهات الحكومية، ورغم أنه قد مر عامان على قراري مجلس الوزراء والمجلس البلدي بهذا الخصوص إلا أنه لم تصدر اللائحة بعد، وعليه أتوجه بالآتي:



٭ ما أسباب تأخر صدور لائحة المظلات المعدلة؟



٭ ما الجدول الزمني المقرر للانتهاء من إعداد اللائحة والعمل بها؟ برجاء الإفادة بما يتعلق بهذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة.