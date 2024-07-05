أسامة دياب



أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا خالد الياسين أن العلاقات الكويتية ـ الباكستانية تاريخية ومتطورة، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية الكويتية على دعم وتعزيز هذه العلاقات والمضي بها قدما في مختلف المجالات.



وأشار في تصريحات للصحافيين على هامش انعقاد اللجنة الكويتية- الباكستانية للتعاون الاقتصادي مؤخرا، وان الاجتماعات كانت ناجحة وهناك رغبة من الجانبين لتطوير العلاقات وتعزيزها في كل المجالات.



من جانبه، أشار سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى البلاد مالك فاروق، إلى أن الحضور الكبير من المسؤولين الكويتيين والسفراء والديبلوماسين المعتمدين لدى البلاد لحضور مهرجان «المانجو» الذي أقيم في مساء أول من أمس في الأفنيوز يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وعبر عن فخره الكبير بالجالية الباكستانية المتواجدة بالكويت وما يقدمونه من مساعدات ودعم كبير للسفارة خاصة في اقامة هذا المهرجان وجلب عدد كبير من اصدقائهم الكويتيين لحضور هذا المهرجان، حيث ان الجالية الباكستانية تسهم بشكل كبير جدا في تطوير العلاقات بين البلدين.