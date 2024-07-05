نواف الكوت: الرعاية ستقدم عقد تأمين صحي لجميع اللاعبين المشاركين في الدورة لمدة عام كامل

المجموعة حريصة على دعم جميع الأنشطة التي تتعلق بالشباب نظراً لكونهم المستقبل الواعد للكويت



انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية تجاه قطاع الرياضة والشباب، أعلنت مجموعة الخليج للتأمين - الكويت، الرائدة في تقديم الخدمات التأمينية في الكويت، عن رعايتها للجنة الأولمبية الكويتية والوفد الرياضي الكويتي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية 2024 المقامة في باريس.



جاء الإعلان في مؤتمر صحافي عقد في يوم 3 يوليو 2024 بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية وترأسه ممثل مجموعة الخليج للتأمين - الكويت نواف الكوت، وأمين سر المساعد في اللجنة الأولمبية الكويتية ومدير البعثة علي المري، وعضو مجلس إدارة اللجنة فاطمة مسعود حيات، وحضره الملحق الإعلامي في اللجنة خليل ندوم، ومن مجموعة الخليج للتأمين - الكويت، كل من نور الجاركي وهيا الرضوان من إدارة التسويق والعلاقات العامة، ومحمد الشمري.



وتحدث نواف الكوت عن جميع التفاصيل الخاصة بالرعاية، والتي تتمثل في تقديم عقد تأمين صحي لجميع اللاعبين المشاركين في الدورة لمدة عام كامل.



وأعرب الكوت عن حرص مجموعة الخليج للتأمين - الكويت على دعم جميع الأنشطة التي تتعلق بالشباب، نظرا لكونهم المستقبل الواعد للكويت. وأكد أن هذا الدعم هو واجب وطني اعتادت مجموعة الخليج للتأمين القيام به، معبرا عن فخره برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون البلاد في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إنجازاتهم.



وأعرب عن اعتزاز مجموعة الخليج للتأمين - الكويت برعاية هذا الحدث الرياضي الهام بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، مثمنة جهود اللجنة في تنظيم وإبراز الحدث بصورة مشرفة، واستمرارنا في دعم وتشجيع الشباب والرياضة داخل الكويت وخارجها، وذلك انطلاقا من إيماننا بالدور المهم الذي تلعبه الرياضة في رفع اسم الكويت عاليا، بالإضافة إلى مساهمتها في دفع عجلة الاقتصاد.