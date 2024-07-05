تسبب حريق ضخم وقع شمال ولاية كاليفورنيا الاميركية، في إجلاء آلاف الأشخاص من هذه المنطقة الواقعة غرب الولايات المتحدة التي تشهد موجة حر «شديدة الخطورة»، على ما أفاد خبراء في الأحوال الجوية.



وكافح عناصر الإطفاء النيران لحماية المنازل المحاطة بأشجار مشتعلة مع استخدام مروحيات وطائرات أيضا. وعلى مسافة قريبة يظهر ركام أبنية التهمها الحريق.



وأتت النيران على 1400 هكتار من المراعي والغابات منذ الثلاثاء الماضي قرب «اوروفيل»، حيث طلبت السلطات من أكثر من 10 آلاف شخص إخلاء المنطقة، فيما يستعد غرب الولايات المتحدة لموجة قيظ طويلة وشديدة. وتنتشر النيران في منطقة تبعد عشرات الكيلومترات فقط عن بلدة بارادايس التي شهدت في 2018 حريقا أسفر عن مقتل 85 شخصا وأصبح مذاك أكثر الحرائق حصدا للأرواح في تاريخ الولاية. وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ للتمكن من حشد المزيد من الموارد.



وذكرت محطة «كاي سي آر إيه» التلفزيونية المحلية أن أكثر من 25 ألف شخص معنيون بأوامر الإخلاء.



ورغم ان الغرب الأميركي شهد في السنتين الأخيرتين موسم شتاء ماطرا، إلا انه يعاني من الجفاف منذ حوالي 20 عاما. ويتوقع أن يكون صيف العام 2024 حارا وجافا جدا.