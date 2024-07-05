طارق عرابي



أظهرت بيانات رسمية أصدرتها إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع بوزارة التجارة ان إجمالي الطلبات التي تلقاها قسم براءة الاختراع خلال أول 4 اشهر من 2024 بلغ 3354 معاملة، مقارنة بـ 3121 معاملة للفترة نفسها من 2023، بزيادة بلغت 233 معاملة.



وأظهرت البيانات أن الإدارة وافقت على منح ونشر 10 طلبات براءة اختراع جديدة فقط من أصل 215 طلبا تلقتها الإدارة خلال أول 4 أشهر من 2024 مقارنة بـ 5 طلبات من اصل 229 طلبا للفترة نفسها من 2023 أي بزيادة بواقع 5 طلبات وبنسبة ارتفاع بلغت 50%.



وبحسب البيانات التي حصلت عليها «الأنباء»، بلغ عدد طلبات فحص براءة الاختراع خلال أول 4 أشهر من 2024 نحو 175 معاملة، مقارنة بـ 51 طلبا للفترة نفسها من 2023، أي بتراجع بواقع 124 طلبا.



أما طلبات تجديد براءة الاختراع التي تلقاها القسم خلال أول 4 أشهر من 2024 فبلغ عددها 2954 طلبا، مقارنة بـ 2836 طلبا خلال الفترة نفسها من 2023 أي بزيادة بواقع 118 طلبا.



قسم العلامات التجارية



من جهة أخرى، كشفت البيانات عن ان إجمالي أعداد معاملات قسم العلامات التجارية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بلغ 19934 معاملة إيداع وتجديد شهادات ونشر وتسجيل شهادات براءة الاختراع مقارنة بـ 19547 معاملة للفترة نفسها من 2023 أي بتراجع بواقع 387 معاملة.



وأظهرت البيانات كذلك تلقي إدارة العلامات التجارية 12107 معاملة إيداع علامة تجارية خلال أول 4 أشهر من 2024 مقارنة بـ 10422 للفترة نفسها من 2023، أي بزيادة بواقع 1685 معاملة.



كما قامت الإدارة كذلك بـ 2290 معاملة تجديد علامة تجارية خلال أول 4 اشهر من 2024 مقارنة بـ 2493 طلب تجديد للفترة نفسها من 2023 بتراجع بواقع 203 معاملات. وبلغ عدد التأشيرات الخاصة بالعلامات التجارية التي أصدرته الإدارة خلال أول 4 اشهر من 2024 نحو 1558 تأشيرة، مقارنة بـ 1987 تأشيرة للفترة نفسها من 2023 أي بتراجع بواقع 429 تأشيرة. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد معاملات الاعتراضات التي تلقتها الإدارة خلال أول 4 أشهر من 2024 نحو 136 معاملة، مقارنة بـ 55 اعتراضا للفترة نفسها من 2023 أي بتراجع بواقع 81 معاملة. من جانب معاملات نشر معاملات النشر التي تلقتها الإدارة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات تلقي 3701 معاملة، مقارنة بـ 4483 معاملة للفترة نفسها من 2023 أي بتراجع بواقع 782 معاملة.



وبلغ إجمالي التظلمات التي تلقتها إدارة العلامات التجارية خلال أول 4 أشهر من 2024 نحو 49 طلب تظلم، مقارنة بـ 35 تظلما للفترة نفسها من 2023، أي بتراجع بواقع 14 طلب تظلم.