بداح العنزي

انتهت البلدية من إعداد الدراسة الخاصة بالموافقة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص موقع حديقة الحيوان الكائن ضمن منطقة العمرية قطعة (1) البالغ مساحة 106286.5م2 المتنازل عنه إلى وزارة المالية - الخزانة العامة للدولة - للسداد العيني للعجز الاكتواري لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .



وأوضح مدير عام البلدية م. سعود الدبوس في كتابه ان الموافقة اشترطت:



1- التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها إن وجدت.

2- تفويض الإدارة بزحزحة وتعديل شكل وحدود الموقع في حال تعارضه مع أي خدمات البنية التحتية القائمة أو لأي دواع

تنظيمية.



3- تزويد الإدارة المختصة بالبلدية بمخطط تفصيلي يوضح النسب والاستعمالات المقترحة لدراستها واعتمادها.