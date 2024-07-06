أسامة دياب

قال سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الكويت محمد توتونجي إن المشهد الانتخابي يجري لرسم مستقبل إيران للسنوات الأربع المقبلة في أجواء نزيهة وعادلة ويسهم في رسم مستقبل البلاد وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف توتونجي خلال جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية أمس: جرت مناظرات صريحة وعلنية لكل المرشحين وعرضتها وسائل الإعلام الإيرانية أمام الشعب وقدم المرشحون أفكارهم وبرامجهم وأطروحاتهم حيث يختار أبناء الشعب في المدن الإيرانية والممثليات والسفارات الإيرانية في أنحاء العالم الرئيس الجديد، وللناخب الحرية في اختيار مرشحه بسرية تامة انطلاقا من وعيه الوطني، علما ان السفارة تقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين، وهما سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وتابع: وفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الرعايا الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عاما يمكنهم الإدلاء بأصواتهم من خلال إبراز الجنسية أو البطاقة الوطنية أو جواز السفر.

واشار إلى الانتخابات الرئاسية تعتبر صفحة ذهبية وأحد أهم الانجازات التي تفتخر بها الجمهورية الإسلامية الايرانية منذ انتصار ثورتها، حيث تؤكد ان الشعب مصدر السلطات وأن حرص ابناء الجالية الايرانية المقيمين في الكويت على المشاركة الكثيفة في الانتخابات والإدلاء بصوتهم وتوافدهم على مراكز الاقتراع بالسفارة الايرانية رغم حرارة الجو يبين وعيهم السياسي وحبهم لوطنهم كما انهم يحبون بلدهم الثاني الكويت واهلها.

وزاد: نأمل أن يحقق الرئيس الذي يختاره الشعب تطلعات الناخبين الذين لبوا النداء ورسموا ملحمة حماسية رائعة تؤكد سيادة الشعب وتصون مكانة ايران اقليميا ودوليا، فكلما كانت المشاركة الشعبية اكثر سيفهم العالم أكثر انه يجب التعاطي مع ايران بلغة الاحترام والتكريم والندية.

وأشاد بجهود الجهات المعنية في الكويت على ما بذلته في تنظيم هذا اليوم لتخرج هذه المناسبة بأفضل صورة.