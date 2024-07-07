يعقوب العوضي



من المقرر أن يجتمع الجهازان الإداري والفني للعبة كرة اليد في النادي العربي الإثنين المقبل بغرض وضع اللمسات الأخيرة لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين محليين جدد تمهيدا للمشاركة في الموسم المقبل، وكذلك التعاقد مع محترف آخر إلى جانب التونسي أسامة الجزيري المحترف الحالي.



وكان العربي قد وضع قائمة بأسماء عدة لاعبين محترفين سبقت لهم المشاركة في الدوري المحلي العام الماضي مع فرق أخرى.



من جانب آخر، تسعى إدارة نادي برقان إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين محترفين ومحليين أيضا خاصة أن الفريق في الموسم الماضي عانى من نقص في عدة مراكز خاصة في الخط الخلفي بعد انتقال عدد من لاعبيه إلى أندية أخرى.



إلى ذلك، أكد مساعد المدرب الوطني لمنتخب الناشئين لكرة اليد حسين حبيب أن استعدادات أزرق الناشئين بدأت على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم قبل أسبوعين بعد انتهاء الاختبارات الدراسية تمهيدا للبطولة الآسيوية التي ستقام في شيراز بإيران سبتمبر المقبل، وسيخوض المنتخب معسكرا خارجيا في يوليو الجاري في سلوفينيا تتخلله مباريات ودية مع فرق ومنتخبات قوية.



وأضاف: اننا نتطلع للوصول إلى كأس العالم والحصول على إحدى البطاقات المؤهلة، فلدينا مجموعة من اللاعبين على قدر المسؤولية القادرين على حمل راية كرة اليد الكويتية في المحافل الدولية المختلفة.