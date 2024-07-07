بلغت كندا الدور نصف النهائي في مشاركتها الأولى في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم، بعد تغلبها في مباراة مشوقة على فنزويلا بركلات الترجيح 4-3، اثر تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي فجر أول من أمس الجمعة في تكساس بالولايات المتحدة.



وستلتقي كندا في نصف النهائي مع الأرجنتين حاملة اللقب وبطلة العالم بقيادة نجمها ليونيل ميسي في نيوجيرسي، بعد تخطي الأخيرة الإكوادور بركلات الترجيح أيضا 4-2 بعد تعادلهما 1-1.



وافتتحت كندا التسجيل عبر جايكوب شافلبورغ في الدقيقة 13، قبل أن تعادل فنزويلا عن طريق خوسيه سالومون روندون في الدقيقة 64. وفي ركلات الترجيح، أهدرت فنزويلا 3 ركلات مقابل اثنتين لكندا.



وانتهى مشوار فنزويلا التي لم تبلغ نهائي البطولة في تاريخها، رغم دور أول رائع شهد فوزها في المباريات الـ 3 على الإكوادور 2-1، والمكسيك 1-0 وجامايكا 3-0. وتشارك كندا التي يشرف عليها الأميركي جيسي مارش منذ منتصف مايو، في النهائيات للمرة الأولى. وخاضت ربع النهائي بعد حلولها وصيفة لمجموعتها في الدور الأول، بخسارة افتتاحية أمام الأرجنتين 0-2، فوز على البيرو 1-0 وتعادل سلبي مع تشيلي.



ورغم الخسارة، قال مدرب فنزويلا الأرجنتيني فرناندو باتيستا ان فريقه استمتع ببطولة إيجابية «نترك غاضبين للخسارة بركلات الترجيح، دون أن نخسر أي مباراة بعد 90 دقيقة. لكني فخور بلاعبي الذين قدموا بطولة كبيرة».