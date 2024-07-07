أطلق الفنان إبراهيم دشتي أغنيته الجديدة «ماشي مودة»، وهي من كلمات الشاعر سعد المسلم وألحان فهد الناصر، أما التوزيع الموسيقي فللمايسترو وليد فايد، والمكساج والماسترنغ لجاسم محمد، إنتاج وتوزيع «روتانا».



والأغنية لون جديد يغنيه إبراهيم دشتي ويعتبرها مناسبة لفصل الصيف بإيقاعاتها وأجوائها الجميلة، متوقعا لها النجاح، خصوصا أنها تنتمي إلى الفن العدني حيث يقول مطلعها «ماشي مودة ما يغيرها الزمن» وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بقيادة المخرج جاسم العازمي، وتم طرحها عبر قناة (روتانا) الرسمية في (اليوتيوب)».