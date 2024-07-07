مفرح الشمري



اطمأن وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري على صحة الفنان القدير خالد العبيد، وذلك بعد ان زاره أمس الأول في مستشفى الفروانية الذي أدخل إليه لإجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة للضغط والسكر، وذلك حسب توصية الأطباء.



وشكر الفنان القدير خالد العبيد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري على زيارته على الرغم من انشغالاته العديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله، مشيرا إلى ان الأمر يقتصر على بعض الفحوصات الطبية اللازمة، والحمد لله انه بخير.



وأشاد المطيري بعطاءات العبيد في الحركة الفنية بقوله: «ما ننسى عطاءاتك وحق وواجب نمرك ونتطمن على صحتك وأنا من أشد معجبيك وخطاك السو يا بوعبداللطيف».