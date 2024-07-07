بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الرأس الأخضر وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية القمر المتحدة وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لازوروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية مالاوي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.