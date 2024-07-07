أعلن وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين أن بلاده استقبلت 4 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الحالي وبزيادة نسبتها 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.



وقال الوزير خلال زيارة قام بها إلى جزيرة جربة السياحية جنوب البلاد إن عدد الوافدين إلى تونس تجاوز العدد المسجل خلال سنة 2019، والتي تعد السنة المرجعية.



وبحسب بيانات البنك المركزي التونسي، بلغت عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة أكثر من 2.8 مليار دينار، أي نحو 895 مليون دولار.



وخلال العام الماضي أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) جزيرة جربة على لائحة التراث العالمي، وذلك ضمن اجتماعات الدورة الـ45 الموسعة للجنة التراث العالمي التي استضافتها المملكة العربية السعودية.