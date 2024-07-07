قدم نجم الپوپ الكندي جاستن بيبر عرضا في مومباي أمام جمع من المشاهير الهنود، خلال احتفالات فارهة تسبق حفلة زفاف نجل أغنى رجل في آسيا.



وتقام منذ أشهر احتفالات باذخة مع اقتراب موعد زفاف انانت نجل رجل الأعمال الملياردير موكيش أمباني، رئيس مجموعة «ريلاينس إنداستريز»، وخطيبته راديكا ميرشانت، في مراسم تستمر 3 أيام منتصف يوليو الجاري.



ودعي النجم الكندي، الذي طارت شهرته منذ سن المراهقة، إلى الاحتفالات إلى جانب عدد كبير من النجوم العالميين. وإثر وصوله بالطائرة من لوس أنجيليس التقطت صور لجاستن بيبر في مطار مومباي صباح الجمعة.



وبحسب لقطات من حفلته التي أقيمت ليلة أمس الأول وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أدى بيبر أغنية «سوري» التي حققت نجاحا كبيرا في عام 2015، أمام مئات من كبار الشخصيات.



وكان نجم بوليوود سلمان خان وقائد فريق الكريكيت الهندي السابق إم إس دوني من بين المشاهير الهنود الحاضرين.



وبحسب وسائل إعلام هندية، تقاضى جاستن بيبر ما يصل إلى 10 ملايين دولار مقابل هذا العرض.