توزيع المساحات التجارية يشمل مطاعم وكافيهات ومحلات وحظر الشيشة فيها

تسليم الموقع بعد تنفيذه إلى «المالية» لاستثماره حسب الأنشطة المتبعة



بداح العنزي



انتهت البلدية من إعداد دراسة لمشروع تطوير نفق دروازة العبدالرزاق يتضمن إقامة معارض وفعاليات وأنشطة ترفيهية.



وقال مدير عام البلدية م.سعود الدبوس في كتابه الذي سيحال الى المجلس البلدي:



موقع مشروع نفق دروازة العبدالرزاق يقع عند تقاطع شارع احمد الجابر مع شارع مبارك الكبير، متضمنا 4 منحدرات للمشاة في 4 جهات تؤدي الى داخل النفق.



صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/9/2021 بتكليف بلدية الكويت للمضي قدما بالإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأوضاع القائمة لنفق دروازة العبدالرزاق والمنطقة المحيطة به بشكل جذري.



بناء على التكليف الصادر عن مجلس الوزراء قامت البلدية بتسلم النفق من وزارة المالية في 23/9/2021، وشرعت بمباشرة أعمال دراسة وتطوير وتحسين نفق دروازة العبدالرزاق في 29 يونيو 2022، ويهدف المشروع الى تأهيل النفق وإعادة فتحه للجمهور من خلال عمل تصميم عصري وجمالي للنفق والمنحدرات وأعمال التنسيق الخارجي وإضافة مكونات جديدة لرفع مستوى الخدمات، وتحويل النفق الى قبلة لزوار ومرتادي مدينة الكويت ونقطة تجمع وتواصل اجتماعي وثقافي للعاملين ومرتادي منطقة المركز التجاري والمالي لمدينة الكويت بما يرفع القيمة الاقتصادية والعائد المالي للمنطقة ككل وزيادة المردود الاقتصادي والمالي للدولة، وقد تم إنجاز الدراسات والتصميم التفصيلي ومستندات الطرح لتنفيذ أعمال التشطيب الداخلي والتنسيق والتجميل الخارجي للنفق، على ان تتولى وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري استكمال أعمال الإصلاح والتأهيل الإنشائي للنفق وإصلاح وإعادة فتح التقاطع السطحي للمرور.



نفق دروازة العبدالرزاق:



٭ الوضع القائم للموقع: تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 4.679.12م2 ويقع أسفل تقاطع شارع أحمد الجابر مع شارع مبارك الكبير ويتكون من:



1 - النفق الرئيسي: عبارة عن نفق للمشاة مكيف بمساحة تقريبية 1.497.8م2 على عمق يتراوح بين 3.2 - 4م به مداخل رئيسية مزودة ببوابات زجاجية من 4 جهات وهي:



٭ المدخل الغربي: جهة سوق المباركية.



٭ المدخل الجنوبي: جهة مجمع البنوك.



٭ المدخل الشرقي: جهة منطق الصوابر (شرق).



٭ المدخل الشمالي: جهة بورصة الكويت ومسجد العبدالرزاق.



كما يضم النفق مساحتين مخصصتين كمطاعم بمساحة إجمالية تبلغ (46.7م2) من ضمن مساحة النفق الداخلية.



2 - غرف الخدمات: عبارة عن غرف خرسانية مرتبطة بالنفق الرئيسي أسفل التقاطع بمساحات إجمالية حوالي (374.3م2) تقريبا تحتوي على المعدات والمضخات والخدمات وممرات صرف مياه الأمطار التي تغذي وتخدم المساحات الداخلية والخارجية لنفق دروازة العبدالرزاق.



3 - المنحدرات والمساحات الخارجية: عبارة عن منحدرات مشاة مكشوفة بمساحة إجمالية تبلغ (2.807.62م2) تقريبا تربط ما بين النفق الداخلي والمنطقة الخارجية المحيطة وتتكون من مدرجات جلوس خارجية مكشوفة وأعمال تنسيق زراعة خارجية.



المطلوب:



الموافقة على تطوير مشروع نفق دروازة العبدالرزاق والذي تبلغ مساحته الإجمالية 4.679.12م2 بمكوناته الداخلية والخارجية.



إلغاء المساحة التجارية داخل النفق والموافقة على إقامة المعارض والفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والتجارية داخل النفق الرئيسي وفقا للشروط والإجراءات الواردة في لائحة المعارض المؤقتة الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 930 لسنة 2019.



3 - الموافقة على تطوير المنحدرات التابعة للنفق بمكوناته والتي تشمل الأحواض الزراعية - المظلات الخارجية - أماكن للجلسات الخارجية - منحدر ذوي الاحتياجات الخاصة.



4 - إعادة توزيع المساحات التجارية في موقع المشروع مع زيادة قدرها (23.79م2) لتكون المساحة الإجمالية التجارية للمشروع (70.49م2) موزعة على كشكين خارجيين في المواقع التالية:



٭ المدخل الشمالي: جهة بورصة الكويت ومسجد العبدالرزاق.



٭ المدخل الجنوبي: جهة مجمع البنوك.



حيث أفادت إدارة المخطط الهيكلي بأنه لا ترى مانعا من إضافة محلين تجاريين بمساحة 70.49م2، وأنه لا توجد مشاريع حالية تتعارض مع مشروع تطوير نفق دروازة العبدالرزاق، وطلبت عرض الموضوع على لجنة الخدمات والمرافق العامة لإبداء الرأي.



الرأي الفني



أولا: الموافقة على تطوير مشروع نفقد دروازة العبدالرزاق بجميع مكوناته الداخلية والخارجية والذي يضم نفق المشاة الواقع أسفل التقاطع والمنحدرات المؤدية للنفق بجميع مكوناتها من المظلات الخارجية وكراسي الجلوس وغيرها من المكونات واستغلال غرف الخدمات لخدمة النفق، حسب المخطط.



ثانيا: الموافقة على استغلال النفق كساحة لإقامة الفعاليات والأنشطة والمعارض الترفيهية والاجتماعية والثقافية والتجارية وفقا للشروط والإجراءات الواردة في لائحة المعارض المؤقتة الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 930 لسنة 2019.



ثالثا: إعادة توزيع المساحات التجارية في موقع المشروع مع زيادة قدرها (23.79م2) لتكون المساحة الإجمالية التجارية للمشروع (70.49م2) موزعة على كشكين خارجيين في المواقع التالية:



٭ المدخل الشمالي: جهة بورصة الكويت ومسجد العبدالرزاق.



٭ المدخل الجنوبي: جهة مجمع البنوك.



تستغل كمطاعم وكافيهات ومحلات بيع تجزئة يحظر فيها الأرجيلة (الشيشة).



شريطة ما يلي:



1 - الالتزام والتقيد باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ ويشمل بذلك تعديل مسارات خدمات البنية التحتية عند إنجاز المشروع.



2 - التنسيق مع وزارة الخدمات العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لإنجاز أعمال الإصلاح الإنشائي وتأهيل النفق والتقاطع السطحي قبل تنفيذ المشروع.



3 - تسليم الموقع بعد تنفيذ أعمال التطوير الى وزارة المالية ليتم استثمار الموقع حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة.



رابعا: إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع المشروع.