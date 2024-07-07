بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية غدا الاثنين تقرير البلدية بشأن الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص (4) طرق رابطة مداخل والمخارج لمشروع شرق صباح الأحمد السكنية بالطرق المحيطة، حسب المخطط حيث اشترط الرأي الفني التالي:



٭ الالتزام بالاشتراطات الواردة بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ.



٭ تقديم تقرير تقييم المردود البيئي والاجتماعي.



٭ تخويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل أبعاد وأطوال الطرق بما لا يزيد على الأطوال والأبعاد المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواعي تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت.