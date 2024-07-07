أعلى المحافظات في الحرائق الفروانية والأحمدي ثم الجهراء والعاصمة وحولي ومبارك الكبير

تحرير2617 مخالفة مسجلة لمنشآت ليست ملتزمة بشروط الأمن والوقاية من الحرائق



أمير زكي



أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بقوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب لـ «الأنباء»: ان عدد الحرائق التي تعاملت معها مراكز القوة خلال النصف الاول من العام الحالي 2024 وتحديدا من الأول من يناير حتى ٣٠ يونيو الماضي بلغ 1476 حريقا، مشيرا إلى ان محافظة الفروانية جاءت في مقدمة المحافظات التي وقعت فيها حرائق بواقع 259 حريقا، فيما جاءت في الترتيب الثاني محافظة الأحمدي بواقع 233 حريقا، أما بالمركز الثالث من الحرائق فجاءت محافظة العاصمة بواقع 231 حريقا، وحلت محافظة الجهراء في الترتيب الرابع بواقع 226 حريقا، وجاءت محافظة حولي في الترتيب الخامس بواقع 191 حريقا، ثم محافظة مبارك الكبير في الترتيب السادس والأخير بواقع 183 حريقا.



وتطرق العميد الغريب إلى تصنيف الحرائق ما بين سكني وغير سكني وأماكن أخرى، لافتا إلى ان الحرائق في المنشآت السكنية بلغت 354حريقا، أما في غير السكنية فبلغ عدد الحرائق 166، والحرائق الأخرى 597 حريقا.



وأضاف: بقية الحرائق كانت في وسائل نقل بحرية وبرية، بواقع 367 حريقا في مركبات وغيرها من الآليات التي تسير في الطرقات، فيما بلغ عدد الحرائق البحرية 5 حرائق.



وأكد ان قوة الإطفاء تولي حالات الإنقاذ أهمية خاصة ويتم التجاوب بأقصى سرعة مع البلاغات التي ترد إليها، لافتا إلى ان عدد حالات الإنقاذ التي تم التعامل معها في الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي 2024 بلغ 2914، وهناك 10 بلاغات وردت إلى قوة الإطفاء العام تبين انها بلاغات «كاذبة».



وأشار مدير إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، إلى ان إجمالي الحرائق وبلاغات الإنقاذ والحوادث الأخرى التي تم التعامل معها بلغ 7735 بلاغا، مؤكدا أن قوة الإطفاء العام قلصت من فترة التعامل مع البلاغات لأقصى درجة ممكنة، وذلك عبر إستراتيجية دقيقة يشرف على تنفيذها ويتابعها بشكل دقيق رئيس القوة بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد.



أكد العميد الغريب أن الغرامات التي تفرض على المخالفين حسب القانون، حتى وإن بلغت 50 ألف دينار، وأيضا الإغلاق الإداري، فهي لا تعادل شيئا إزاء حالة وفاة أو إصابة، لا قدر الله، لأي إنسان تقع جراء عدم الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية، لافتا الى أن الإجراءات والحسم من قبل قوة الإطفاء العام سببان في تقلص أعداد من الحرائق التي تقع بالمناطق الصناعية والمباني قيد الإنشاء، لافتا إلى أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة للوفاء بمهام عملها.



وأضاف ان قطاع الوقاية وخلال النصف الاول من العام الحالي أغلق 345 منشأة إدرايا في محافظات الكويت الست، وأكبر عدد منشآت أغلقت كان في محافظة العاصمة بواقع 106، فيما حلت محافظة مبارك الكبير في الترتيب الثاني بعدد 61 منشأة، لافتا إلى ان عدد المخالفات المسجلة من قبل قطاع الوقاية سواء لقسائم او وحدات بلغ 2617.



وعن أهم أسباب الحرائق، قال العميد الغريب ان التماس الكهربائي وعبث الأطفال وراء عدد كبير من الحرائق، مشددا على أهمية وجود طفايات حريق وكاشف الدخان والغاز، لاسيما في السكن الخاص، داعيا أرباب الأسر للاهتمام بوضع مطفأة حريق وكاشف غاز ودخان لحماية نفسه وأطفاله وممتلكاته من الحريق. مشيرا إلى ان مشروع ربط أنظمة الحريق في المباني مع عمليات الإطفاء يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ويحقق الأمن المجتمعي في البلاد، لافتا إلى ان المشروع مقسم إلى 3 مجموعات وهي: (المباني الحديثة) التي يسهل التعامل والوصول إليها، و(المباني القديمة المزودة بأنظمة إطفاء) التي يتعين تحديثها للتوافق مع المشروع الجديد، إضافة إلى مبان غير مزودة بالأنظمة، والتي يتطلب توفير أنظمة لها.