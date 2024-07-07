طارق عرابي



أعلنت شركة إدارة المرافق العمومية عن طرح مزايدة خاصة بأعمال توريد وتشغيل وصيانة وإدارة سيارات «الغولف كارت» و«السكوتر» في سوق الجمعة، وذلك في إطار التسهيل على الزوار والارتقاء بتجربة التسوق بين مختلف أرجاء السوق.



مصدر مسؤول بالشركة أكد لـ «الأنباء» أن الهدف الرئيسي من وراء هذه المزايدة هو تسهيل عمليات التنقل بين مرافق السوق المختلفة، خاصة بالنسبة لكبار السن وذوي الهمم، والذين يصعب عليهم الحركة والمشي في أرجاء السوق الشاسعة، حيث يعتبر سوق الجمعة في الكويت من أشهر الأسواق الشعبية الذي يقصده الكثير من الأشخاص للحصول على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأثاث بأسعار مقبولة.



وأضاف المصدر أن «الغولف كارت» و«السكوتر» ستكون بمثابة خدمة إضافية توفرها الشركة لنقل زوار السوق من البوابات إلى داخل أرجاء السوق المختلفة، مقابل أجر رمزي لا يثقل كاهل الزوار من كبار السن وذوي الهمم. وسيبدأ طرح المزايدات الخاصة بهذا الأمر اعتبارا من اليوم (الأحد) حتى 28 الجاري، وذلك مقابل كفالة أولية قيمتها 500 دينار، حيث يحق للأفراد والشركات والمؤسسات التقدم للمزايدة، وذلك بعد تقديم الأوراق المطلوبة التي من بينها عقد تأسيس الشركة وصورة الرخصة التجارية وصورة التسجيل في السجل التجاري، مع تقديم ما يفيد بالتزام الشركة المتقدمة للمزايدة بقانون دعم العمالة الوطنية. وكانت وزارة المالية، قد أسندت في فبراير الماضي إدارة سوق الجمعة إلى «المرافق العمومية» مؤقتا، وذلك لحين إعادة طرح السوق في مزاد عام، علما أن «المرافق» تعد إحدى الشركات الحكومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية 100%.