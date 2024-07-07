طارق عرابي



وافقت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على تجديد قيد 7 شركات ومكاتب محاماة في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لديها لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين.



وفي هذا الخصوص، علمت «الأنباء» أن مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل الجابر الصباح، أصدر قرارا حمل الرقم 316 لسنة 2024 بشأن اعتماد 7 شركات ومكاتب ضمن سجل الشركات لدى الهيئة، وهي كل من مكتب الشرق الأوسط للمحاماة والاستشارات، شركة بروكابيتا للاستشارات الادراية، شركة جرانت ثورنتون للاستشارات الادارية والاقتصادية، شركة رساميل للاستثمار، مكتب الدستور للمحاماة والاستشارات القانونية، مكتب المحامي يعقوب عبدالمحسن الصانع وكتب مساواة للمحاماة والاستشارات، وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل لدى هيئة تشجيع الاستثمار.



واستندت «تشجيع الاستثمار» في قرارها الى القانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وقرار نائب مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم 502 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر، وعلى قرار المدير العام رقم 246 لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشرة، وعلى توصية إدارة النافذة الموحدة في الهيئة بمذكرتها رقم 100 لسنة 2024، وعلى القرار رقم 279 لسنة 2023 بشأن قيد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.