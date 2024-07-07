فاجأ المدير الفني لمنتخب فرنسا ديديه ديشان عشاق منتخب «الديوك» باستبدال القائد كيليان مبابي بعد نهاية الوقت الإضافي الأول أمام البرتغال في ربع نهائي «يورو 2024» لكنه برر ذلك بشعور اللاعب بإرهاق بدني كبير.



ولم تتأثر فرنسا بخروج مبابي ومشاركة زميله برادلي باركولا الذي أدى بشكل مميز في الوقت الإضافي الثاني، كما نفذ ركلة ترجيح بنجاح، كما هو حال كل زملائه الآخرين، لتفوز فرنسا 5-3 وتصبح على موعد مع قمة مرتقبة ضد إسبانيا في نصف النهائي.



وقال ديشان للصحافيين بعد سؤاله عن سبب استبدال مبابي: «لقد كان يعاني من الإرهاق وهذا ليس سهلا. لقد شاهدته يعاني بدنيا في الوقت الإضافي الأول ولا معنى من تركه يستمر في الملعب حتى إذا كان يجيد تنفيذ ركلات الترجيح»، مضيفا: «كيليان دائما ما يتحلى بالأمانة معي ومع المجموعة بأكملها. أرى أنه من الطبيعي التفكير في إشراك لاعب يحظى بجاهزية أكبر».



وقال ديشان: «كانت مباراة متقاربة ومتكافئة، وكان يمكن لأي فريق أن يفوز، رغم أننا كنا الأخطر قرب نهاية المباراة».



وأضاف ديشان الذي يتعرض لانتقادات حادة بسبب تواضع أداء بلاده في أغلب المباريات: «لقد بذل اللاعبون قصارى جهدهم وانتهت الأمور لمصلحتنا في النهاية».