بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات التشريعية وتكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة، معربا سموه عن صادق تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح للإسهام في المسيرة الطموحة والعريقة للمملكة المتحدة الصديقة ومشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا سموه، حفظه الله، على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، متمنيا سموه للجمهورية الإسلامية الإيرانية المزيد من الرقي والازدهار وله كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.



من جانبه، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب العمال البريطاني بالانتخابات التشريعية وتكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشالز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى مسعود بزشكيان الرئيس المنتخب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.