كشفت تقارير صحافية إسبانية، أمس عن تلقي منتخب «الماتادور» ضربة قوية بشأن إصابة لاعب الوسط بيدري جونزاليس لوبيز بعد التحام قوي من الألماني توني كروس في الدقيقة السادسة من المباراة.



وأكدت التقارير أن مدة غياب بيدري ستتراوح بين شهر وشهر ونصف، وبالتالي تأكد غيابه عن باقي مباريات البطولة، مضيفة أن بيدري سيغيب من أسبوع إلى شهر، وبالتالي لن يلحق بأي مباراة لإسبانيا في «اليورو»، كما أنه سيغيب عن فترة الإعداد الخاصة ببرشلونة، ولن يشارك مع البارسا في بداية الموسم الجديد.



وتشير الفحوصات الأولية إلى احتمال وجود التواء جانبي داخلي في الركبة اليسرى واحتمال غيابه لمدة شهر ونصف تقريبا.



وقالت التقارير، إنه إذا زادت مدة إصابة لاعب برشلونة عن 28 يوما، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي تعويضه من خلال برنامج حماية الأندية التابع لأعلى هيئة في كرة القدم الأوروبية، ووفقا للبرنامج المعمول به من قبل «فيفا» منذ كأس العالم 2024 وذلك بدفع تعويض لبرشلونة قدره 20.548 يورو لكل يوم إلى حين عودته من الإصابة.