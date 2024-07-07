«الداخلية»: على أصحاب الحسينيات الالتزام بالقوانين والضوابط حفاظاً على سلامة الجميع



تفقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ فهد اليوسف أمس عددا من الحسينيات واطلع على استعداداتها بمناسبة عاشوراء.



وتعليقا على الجولة، قال النائب السابق صالح عاشور: تشرفنا بلقاء الشيخ فهد اليوسف أثناء تفقده استعدادات الحسينيات بمناسبة شهر المحرم الحرام، واستمعنا إلى توجيهات معاليه بخصوص الأمن والنظام العام.. ونيابة عن أصحاب الحسينيات والمضايف نشكر وزير الداخلية على اهتمامه وحرصه على أمن الحسينيات، وهذا ليس بغريب عليه.



وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية ذكرت أنه وتزامنا مع بداية شهر المحرم وبناء على الاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات وعلى تعليمات وتوصيات اجتماع مجلس الوزراء، يجب الالتزام بعدم رفع أي راية أو لوحات قماشية أو أعلام غير علم الكويت ويسمح بوضع راية واحدة فقط من غير أي شعارات على الحسينية ويمنع منعا باتا وضع أي خيام أو أكشاك خارج سور الحسينيات لأي سبب وإلا ستتم إزالتها بشكل فوري، كما يحظر إقامة أي مسيرات.



وأكدت الوزارة أن رجال الأمن متواجدون في نطاق الحسينيات لتنظيم حركة السير وحفظ الأمن، لذا يمنع قيام المتطوعين بالمشاركة في أي نشاط تنظيمي خارج سور الحسينية (كالمشاركة بتوجيه سير المركبات او تنظيم عمليات جلوس الزائرين في الساحات الخارجية).



وأهابت الوزارة بالجميع إلى ضرورة الالتزام بما جاء من تعليمات بالاجتماع التنسيقي بين وزارة الداخلية ومشرفي الحسينيات والتعاون المطلق مع رجال الأمن أثناء إقامة الشعائر وطلب المساعدة منهم عند الحاجة، ووزارة الداخلية سوف تقوم بتطبيق القانون بكل حزم على كل من لم يلتزم بالقوانين المنظمة وذلك حفاظا على سلامة الجميع.