

يغادر فجر غدا وفد منتخب الكويت للشباب للكرة الطائرة متجها إلى القاهرة لخوض معسكر تدريبي هناك لمدة 12 يوما استعدادا لخوض منافسات البطولة الآسيوية الـ 22 للكرة الطائرة تحت 20 سنة المقرر أن تستضيفها اندونيسيا خلال الفترة من 23 - 31 الجاري.



ويترأس الوفد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة جاسم الفيلكاوي، والذي يتكون من حمود البذالي إداريا وعبدالعزيز الفيلكاوي مدير للمنتخب والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة ومساعده المصري أسامة مدكور ومعتز عز الدين أخصائي العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى 14 لاعبا هم: فواز المشعل، علي دشتي، وبراك الناصر، فيصل السراج، حمود المسعود، أحمد الحمدان، عبدالعزيز العنزي، خالد بوعركي، عبدالعزيز الهاشمي، أحمد المطيري، راشد عبدالكريم، راشد النعيمي، مهدي حسن، وأحمد شاكر.



مباريات تجريبية



من جانبه، أكد جاسم الطراروة أن لاعبي منتخب الشباب انتظموا في برنامج تدريبي مكثف خلال الفترة الماضية شهد التركيز على جميع الجوانب بداية من الجانب البدني والفني والتكتيكي، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في مستوى اللاعبين مما سينعكس إيجابيا على استفادة اللاعبين من المعسكر الخارجي بالشكل الأمثل.



وأوضح الطراروة أن المنتخب سيلعب عددا من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر القاهري مع مستويات قوية في اللعبة بهدف الاحتكاك وزيادة درجات الاندماج والانسجام بين اللاعبين، متمنيا أن يظهر اللاعبون بالمستوى اللائق خلال البطولة الآسيوية المقبلة.