



عاد إلى البلاد قادما من بلجيكا رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد والغوص الحر في النادي البحري الرياضي علي الشمالي، ورئيس الجهاز الفني عبداللطيف العماني وبرفقتهما بطل العالم للزوارق السريعة بدر الدوسري الذي تعرض لحادث مؤسف خلال منافسات الجولة الثانية لبطولة العالم التي أقيمت في بلجيكا، دخل على أثره المستشفى لعدة أيام بسبب تعرضه لكسر في الكتف وإصابات أخرى متفرقة إلى أن تحسنت حالته وخرج من المستشفى.



وقد أقيم استقبال حافل في مطار الكويت بحضور أمين السر العام في النادي البحري خالد الفودري، وأمين السر العام المساعد محمود أبو القاسم وعدد من أعضاء لجنة الزوارق والأهالي، وفي تصريح له عقب وصوله عبر الدوسري عن اعتزازه الكبير باتصال وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة خلال وجوده في المستشفى وما نقلته من اهتمام القيادة السياسية في الدولة بحالته الصحية والاطمئنان عليه، مضيفا ان ما حظي به من مشاعر أبوية سامية واهتمام كبير يدفعه إلى استكمال مشواره للمشاركة في الجولة الثالثة بعد شفائه الكامل من الإصابات التي تعرض لها.