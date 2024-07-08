هادي العنزي



زكّت الجمعية العمومية لاتحاد التنس في اجتماعها غير العادي الذي عقد مساء الخميس الماضي لجنة انتقالية خماسية برئاسة عبدالصمد العريان لإدارة شؤون الاتحاد، والترتيب لدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد وفقا لأحكام نظامه الأساسي، وذلك خلال 90 يوما من تاريخ تشكيلها.



وقد حضرت 7 أندية من إجمالي 10 يمثلون الجمعية العمومية لاتحاد التنس، فيما غاب 3 أندية عن الاجتماع الذي ترأسه عضو مجلس إدارة نادي الكويت أمين السر المساعد عبدالله الديين لكونه أكبر الأعضاء سنا، كما زكت العمومية في اجتماعها عبدالصمد العريان رئيسا وسعد الكندري نائبا للرئيس وأحمد القلاف أمينا للسر ونايف العتيبي أمينا للسر المساعد وطلال المهيني أمينا للصندوق.



من جهته، ذكر عبدالصمد العريان أن اللجنة ستعمل وفق النظم واللوائح المنظمة للعمل في الاتحاد، وستحرص خلال الفترة الانتقالية ألا تتأثر مشاركات منتخب الكويت الخارجية في مختلف المراحل السنية، وأن تسير برامج الإعداد والتطوير وفق البرامج المعتمدة من الأجهزة الفنية. وقال:«نأمل أن نكون أهلا للثقة التي حملتنا إياها الجمعية العمومية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ونتمنى كل التوفيق والنجاح لمجلس الإدارة المقبل»، مشيدا بحرص الجمعية العمومية للاتحاد على ضرورة سير العمل دونما تأخير أو تعطيل في أعماله.