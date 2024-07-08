

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تمسك نادي الوكرة القطري باستمرار نجمه المصري حمدي فتحي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تقدم ناديه السابق الأهلي بطلب عودته اعتبارا من الموسم الجديد، نظرا لارتباط النادي الأهلي بالعديد من الاستحقاقات سواء محلية أو قارية.



وكان الوكرة تعاقد مع فتحي لمدة 4 مواسم، اعتبارا من الموسم الماضي مقابل 3 ملايين يورو، كما رفضت إدارة النادي السماح للاعب بالمشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وذلك لارتباط الوكرة باستحقاقات مهمة، أبرزها مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا «2»، بالإضافة إلى رغبته في المنافسة بقوة على بطولات الموسم الجديد.



من جانبه، أعلن الريان عن تعاقده رسميا مع المدرب السويدي بويا أسباغي لمدة موسم واحد، خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، الذي ينتهي الأزمة التي اشتعلت خلال الأيام الماضية بين ناديي الريان والشمال، حيث قام المدرب السويدي بدفع الشرط الجزائي لنادي الشمال والذي يرتبط معه بعقد لمدة موسمين، فيما، تضع إدارة نادي الشمال الرتوش الأخيرة لتعيين البرتغالي نونو ألميدا مدربا لفريق الكرة لتعويض رحيل أسباغي عن الفريق قبل خوض معسكر تدريبي أوروبي استعدادا للموسم الجديد.