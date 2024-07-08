أجرى التحقيق ـ يحيى حميدان



جاءت أحداث الدور ربع النهائي من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024» مليئة بالإثارة والصعوبة في مباريـاتها الأربع، التي امتــدت 3 منها إلى الأوقات الإضافية، اذ تغلبت إسبانيا على ألمانيا 2-1 بعد التمديد، فيما حسمت ركلات الترجيح عبور فرنسا وإنجلترا على حساب البرتغال وسويسرا، في حين كانت هولندا الوحيدة التي نجحت في الفوز على تركيا 2-1 في الوقت الأصلي. «الأنباء» استطلعت آراء مجموعة من الرياضيين لمعرفة آرائهم فيما أسفرت عنه نتائج الدور ربع النهائي.. فإلى التفاصيل:



محمد النمش: إسبانيا مميزة وأتوقع إنجلترا وفرنسا في النهائي



رأى المدرب الوطني محمد النمش أن منتخب ألمانيا ليس مثلما كان في السابق، إذ كان يتسلح بتاريخه وأرضه وجماهيره فقط ولم يكن بمستواه المعروف واعتمد على الكرات العرضية في المباريات بسبب امتلاكه لاعبين طوال القامة ويمتازون بالقوة البدنية، مضيفا: «منتخب إسبانيا مميز ويمتلك نزعة هجومية جيدة ويجيد الاستحواذ على الكرة، وأيضا بدنيا وذهنيا كان أكثر جهوزية ولديه حلول هجومية كثيرة».



وأشار النمش إلى أن فرنسا تتطور من مباراة إلى اخرى وهو منتخب يعرف كيف يفوز في المباريات ومدربه ديدييه ديشان يعمل لكل مباراة وحسب ظروفها، فيما كان واضحا رغبة البرتغاليين في حسم التأهل قبل اللجوء لركلات الترجيح، مبينا أن منتخب إنجلترا يستحق الوصول إلى المربع الذهبي، متوقعا وصوله مع فرنسا إلى المباراة النهائية، مشيدا في ذات الوقت بأداء سويسرا وهو من المنتخبات المميزة في «يورو 2024».



أسامة المنصور: فرنسا وإنجلترا تطورا فنياً خلال البطولة



قال المدرب الوطني أسامة المنصور إن كل المنتخبات التي بلغت الدور ربع النهائي كانت تستحق فنيا قياسا على المستويات التي قدمتها طوال المباريات في البطولة. وتابع أن المنتخبات الثمانية كانت تملك دكة بدلاء مميزة لهذا تجد دائما الحلول تأتي من أقدام البدلاء إذا ما تصعبت الأمور على أي طرف.



ومضى المنصور قائلا: «منتخبا فرنسا وإنجلترا تطورا فنيا في البطولة من خلال مستوياتهما التي قدماها حتى اللحظة». وأضاف: «منتخب تركيا قوي وسيكون له شأن كبير في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ولكنه يحتاج إلى التنظيم في خط الدفاع فقط».



واعتبر المنصور أن منتخب سويسرا هو الأفضل من ناحية ثبات المستوى، فيما يملك منتخب إسبانيا عناصر بإمكانها أن تتفوق في تطبيق فكر المدرب لكنه في المقابل يملك دفاعا ضعيفا في الكرات العرضية والثابتة.



شريدة الشريدة: القرعة لم تنصف الكبار والإنجليز خيبوا الظن



أكد لاعب نادي كاظمة حاليا شريدة الشريدة أن قرعة دور المجموعات وكذلك مسار الأدوار الاقصائية لم تنصفا المنتخبات الكبيرة كونها وضعتهم وجها لوجه وهو ما أفقد البطولة بعض المرشحين في وقت مبكر للغاية، موضحا أن منتخب فرنسا يلعب مباريات الأدوار المتقدمة بخبرته أكثر، لذلك هو يعرف كيفية الفوز في المباريات المفصلية بصورة أكبر من مواجهات دور المجموعات.



وبين أن منتخب إنجلترا خيب توقعاته، حيث لم يقدم المستوى المأمول في الملعب على الرغم من امتلاكه كما وافرا من النجوم، مشيرا إلى أن مواجهة ألمانيا وإسبانيا هي الأفضل بالنسبة له في «يورو 2024»، إذ كانت مباراة جميلة وهجومية من الطرفين.



وأضاف الشريدة أن منتخب ألمانيا كان مرشحا بقوة للقب بسبب ميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره، إلا أن الإسبان تفوقوا عليهم وعرفوا كيف يستغلون الفرص المتاحة لهم.