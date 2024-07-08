يعود مدرب وقائد كوريا الجنوبية سابقا، هونغ ميونغ-بو لشغل القيادة الفنية للمنتخب الوطني بعد خمسة أشهر من اقالة الالماني يورغن كلينسمان، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم أمس.



وقال متحدث باسم الاتحاد الكوري الجنوبي لوكالة فرانس برس «لقد وقعنا مع هونغ ليكون المدرب المقبل لمنتخبنا الوطني»، رافضا الكشف عن أي تفاصيل حول عقد المدرب الجديد.



وأقيل كلينسمان الفائز بكأس العالم كلاعب عام 1990، من منصبه عقب خروج كوريا الجنوبية من نصف نهائي كأس آسيا الاخيرة في فبراير.



ويعود هونغ لقيادة المنتخب الكوري بعد 10 اعوام من استقالته بعيد خروج البلاد من الدور الاول لكأس العالم 2014 في البرازيل.



ويعد هونغ (55 عاما) احد اعظم اللاعبين في تاريخ البلاد، وسبق له ان حمل شارة قيادة المنتخب عندما وصلت كوريا إلى نصف نهائي كأس العالم 2002 التي استضافها الكوريون بالمشاركة مع اليابان، وسجل الركلة الحاسمة في الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.



وكان كلينسمان قد أطيح من منصبه بعد سنة واحدة على توليه المهمة عقب الاقصاء على يد الاردن 0-2 في دور الأربعة للمسابقة القارية.



وستكون من ابرز مهام هونغ قيادة التشكيلة الوطنية في المراحل الاخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والمقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.