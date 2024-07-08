أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية فتح تحقيق بشأن ملابسات وفاة لاعب الوسط الدولي أحمد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت (فيوتشر سابقا)، عن 31 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية.



وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أشار إلى «تشكيل لجنة قانونية تضم مستشارين من الوزارة للتحقيق في ملابسات وفاة أحمد رفعت».



واستدرك بالقول ان «الوزارة ليست طرفا فيما حدث للاعب»، مشددا على أنها «مختصة فقط بالجزء الإداري والرقابي» المرتبط بالرياضة.



الناطق باسم الوزارة محمد الشاذلي لفت إلى أن قرار أشرف صبحي يستهدف معرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة، على أن يراجع مختصون المستندات الخاصة بسفر اللاعب إلى الإمارات، حيث لعب لفترة وجيزة مع نادي الوحدة.



يأتي ذلك بعدما كشف محامي اللاعب الراحل محمد رشوان أن «أحمد رفعت تعرض للمتاجرة بورق غير رسمي» دون ذكره لأسماء أولئك الذين تربحوا وتاجروا به عن طريق نقله بشكل غير قانوني إلى الإمارات لتمثيل نادي الوحدة في 6 مباريات خلال موسم 2022/2023، رغم أنه لا يزال مطلوبا للتجنيد وممنوعا من السفر لعدم حصوله على شهادة الإعفاء من التجنيد، ما ترتب عليه تعرضه للحبس عقب عودته، الأمر الذي ضاعف من تساؤلات الشارع الرياضي المصري ووسائل الإعلام المحلية، عن الأسباب التي أدت إلى تدهور حالة اللاعب الصحية ومن ثم وفاته فجر السبت.



وأوضح المحامي خلال حديثه المتلفز «تصريح الثلاثة أشهر الذي تحصلت عليه إدارة نادي فيوتشر لم يتم الموافقة عليه من الجهات الرسمية للسماح لأحمد رفعت بالسفر خارج مصر للاحتراف رفقة نادي الوحدة الإماراتي».



وأضاف «القرار الوزاري بخصوص خوضه فترة معايشة مدتها 3 أشهر في الإمارات رفض، وكان لابد من عودته إلى مصر من أجل المثول أمام القوات المسلحة، حيث لا يزال قيد التجنيد»، كما اعترف قائلا «حضرت التحقيقات مع رفعت وأصابه الذهول مما واجهه، ووليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت كان له مواقف محترمة ودعم اللاعب وسانده بقوة، وبمساعدته قدمنا مذكرة للقائد العام وأمر بتخفيض عقوبته لحسن النية».



وواصل حديثه «نادي طلائع الجيش ليست له علاقة بما حدث مع أحمد رفعت، على العكس وقف موقف محترم للغاية مع اللاعب وطلبوا أن يتدرب وعدم حرمانه من ممارسة كرة القدم، وقالوا انه لاعب دولي ويجب الوقوف بجواره حيث أخطأ دون قصد».



الجدير بالذكر أن أحمد رفعت تحدث مع قناة «MBC مصر» قبل أيام من وفاته، حول تعرضه لضغوط نفسية غير عادية عقب عودته من الإمارات، الأمر الذي أثر بالسلب على صحته وأدى لسقوطه على أرض الملعب مغشيا عليه بأزمة قلبية أثناء مباراة فيوتشر والاتحاد في الدوري مارس الماضي.



في سياق متصل، تحدث رئيس نادي مودرن سبورت وليد دعبس عن أسباب وفاة أحمد رفعت بتأكيده على ظهور جينات في التحاليل الطبية التي أجراها اللاعب تسهل الأمراض القلبية، مشيرا إلى أن كل مستحقاته المالية ستصل إلى أسرته (زوجته وابنه).