هالة عمران



ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن قيمة عجز الميزان التجاري غير البترولي بلغت 6.4 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 8.3 مليارات دولار بالربع ذاته من عام 2023 منخفضا بنسبة 22.9%، مرجعا السبب إلى ارتفاع قيمة صادرات السلع غير البترولية وانخفاض قيمة الواردات غير البترولية.



جاء ذلك في العدد الثالث عشر من تقرير «الصادرات السلعية غير البترولية» الذي أصدره مركز المعلومات، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري، وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تتناول عرضا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، والأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل.



وأوضح المركز أن قيمة الصادرات غير البترولية بلغت 9.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 8.8 مليارات دولار خلال الربع ذاته من العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ نحو 10.2%، ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 16.1 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.8%.



وركز القسم الثاني من التقرير على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة من الربع الأول لعام 2023 وحتى الربع الأول لعام 2024، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار، كما استعرض التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الأول من عام 2024، حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزا تجاريا خلال الفترة المشار إليها بقيمة عجز تجاري بلغ 2.6 مليار دولار تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1 مليار دولار ثم ألمانيا الاتحادية بقيمة 831.5 مليون دولار، وانخفض العجز التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأميركية بنحو 476.2 مليون دولار خلال الربع الأول لعام 2024 مقارنة بالربع الأول من 2023، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر وأوكرانيا بمقدار 489.8 مليون دولار خلال الربع الأول لعام 2024 مقارنة بالربع نفسه لعام 2023.



وأشار التقرير أيضا إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول (الإسكوا) خلال الفترة من الربع الأول لعام 2023 حتى الربع الأول لعام 2024، حيث بلغت قيمة فائض الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول تكتل (الإسكوا) 2 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2024، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مرتفعة بنسبة 81.8%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية من تكتل الإسكوا 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2023 بمعدل انخفاض بلغ نحو 21.1%، ووصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى تكتل الإسكوا 3.5 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2023 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 16.7%.



وفيما يتعلق بالصادرات غير البترولية المصرية إلى أهم دول تكتل الإسكوا خلال الربع الأول 2024، جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول التكتل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول لعام 2024 بقيمة 877.9 مليون دولار، تلتها ليبيا بقيمة 471.8 مليون دولار، فيما جاءت موريتانيا كأقل دول التكتل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول للعام الحالي بقيمة 10.3 ملايين دولار.