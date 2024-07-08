أصدرت وزارة التربية السورية نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لعام 2024.



وقال وزير التربية د. محمد عامر المارديني في حديث لقناة التربوية: إن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 57.09 بالمئة، وفي الفرع الأدبي 44.93 بالمئة، وفي الثانوية الشرعية 49.11 بالمئة، وفي الثانوية المهنية النسوية 43.92 بالمئة، في حين بلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 49.06 بالمئة والثانوية التجارية 45.14 بالمئة.



وأضاف المارديني إن 12 طالبا وطالبة حصلوا على العلامة التامة 2900 في الفرع العلمي.



وأوضح وزير التربية أنه تقدم إلى الفرع العلمي 144983 طالبا وطالبة، نجح منهم 83950 طالبا وطالبة، وفي الفرع الأدبي تقدم 56290 طالبا، وطالبة نجح منهم 25292 طالبا وطالبة.



وفي الشهادة الثانوية الشرعية بلغ عدد المتقدمين 1853 طالبا وطالبة، نجح منهم 910 طلاب، وفي الشهادة الثانوية المهنية النسوية بلغ عدد المتقدمين 3429 نجح منهم 1506 طلاب، وفي الشهادة الثانوية المهنية الصناعية بلغ عدد المتقدمين 15217 طالبا وطالبة نجح منهم 7547 طالبا، وفي الشهادة الثانوية المهنية التجارية بلغ عدد المتقدمين 5663 طالبا نجح منهم 2556 طالبا.



ولفت الوزير إلى أنه تم إصدار النتائج بواسطة شبكة التربية للمعلومات لجميع المحافظات، إضافة إلى نشر النتائج على موقع الوزارة وتشمل أسماء الناجحين والراسبين ودرجاتهم المفصلة، متوجها بالشكر إلى جميع العاملين في وزارة التربية والجهات التي ساعدت الوزارة في إنجاز الامتحانات.