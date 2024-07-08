نظّم بيت التمويل الكويتي «بيتك» برنامج المعسكر الصيفي الخاص لعملاء حساب «بيتي» الموجه للأطفال، وذلك بالتعاون مع جمعية السدو الكويتية «بيت السدو»، وتضمن البرنامج ورش عمل «المرح مع النسيج»، بهدف تعريف الأبناء وتدريبهم على فنون الحرف اليدوية، وخاصة فن النسيج، بما يؤكد اهتمام «بيتك» بتعزيز ارتباط الجيل الجديد بالثقافة التقليدية والتراث الوطني، وتحقيق الترابط بين الأجيال، وذلك ضمن الشراكة استراتيجية بين «بيتك» و«بيت السدو».



وأقيم البرنامج في مقر بيت السدو على مدار أسبوع والذي يستهدف عملاء حساب «بيتي» من 8 إلى 13 سنة، ويضم ورش عمل ومحاضرات تفاعلية لتعليم الحرف اليدوية ومهارات جديدة في نطاق أعمال النسيج على أيدي المشرفين والمتخصصين في مركز بيت السدو الثقافي للمساهمة في تطوير وتدريب الأطفال على الأعمال الفنية اليدوية، والتعرف على تراث المنسوجات الفريدة، وأبرزها السدو، بما يسهم في تنمية المواهب لدى الأطفال، إضافة إلى المساهمة في غرس مفهوم العمل الجماعي من خلال التعاون مع المشاركين الصغار، وذلك يفتح آفاقا أوسع للابتكار والإبداع، من خلال تسهيل عملية تبادل المعارف، وتطوير مهارات التفكير الإبداعي لديهم.



وتركز الشراكة الاستراتيجية بين «بيتك» وجمعية السدو على الجانب البيئي أيضا، وذلك يندرج تحت مفهوم الاستدامة التي تعتبر ركيزة محورية في استراتيجية البنك وجزءا من رؤيته ورسالته وتم دمج مبادرة Keep it Green التي اطلقها «بيتك» والمعنية بالبيئة في ورش العمل باستخدام مواد معاد تدويرها في ورش العمل لإيصال رسالة مهمة للأطفال المشاركين حول أهمية إعادة التدوير والمحافظة على البيئة.



ويقدم «بيتك» حساب «بيتي» للأطفال منذ الولادة حتى عمر 14 سنة، ويسهم الحساب في غرس مفهوم الادخار لدى الأبناء، فهو حساب استثماري يوفر العديد من المزايا، ويساعد الأطفال على تنمية مفهوم الادخار كسلوك مصرفي يسهم في بناء مستقبلهم.