

سماح جمال



يستعد الفنان بدر الشعيبي تقديم مسرحيته الجديدة «المدينة الترفيهية» لعرضها الاسابيع المقبلة، وذلك بعد النجاح التي حققته مسرحيته الاستعراضية «ابرا كدابرا» على الرغم من المنافسة الشديدة من زملائه.



من جانب آخر، نشر الفنان بدر الشعيبي على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» عددا من المنشورات التي يظهر فيها حالة من المواجهة مع عدد من الفنانين الذين يقدمون عرضا مسرحيا آخر كان مشاركا في الموسم المسرحي بقوة ومنافسة واضحة. اللافت أن هذه المنشورات تضمنت أحداثا للمحادثات الخاصة عبر تطبيق الواتساب بين الشعيبي وبعض الأفراد للتأكيد على أن مسرحية «المدينة الترفيهية» هي فكرته منذ ثلاث سنوات.