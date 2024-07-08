أظهرت بيانات رسمية امس الأحد أن احتياطي النقد الأجنبي في الصين بلغ 3.22 تريليونات دولار بنهاية يونيو من هذا العام.



وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إن المبلغ انكمش بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، وعزت الانخفاض إلى التأثير المشترك لتحويل العملات وتغيرات أسعار الأصول. وأوضحت الهيئة أن العوامل المؤثرة شملت السياسات النقدية للاقتصادات الكبرى وتوقعات السوق وبيانات الاقتصاد الكلي، وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وأسعار الأصول المالية العالمية في يونيو الماضي.



وقالت الهيئة إن الاقتصاد الصيني حافظ على زخم انتعاشه وواصل التنمية العالية الجودة، مما ساعد في الحفاظ على الحجم المستقر لاحتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.



ووفقا للبيانات الصادرة امس الأحد عن بنك الشعب الصيني، فإن احتياطيات البلاد من الذهب ظلت دون تغيير في يونيو عند 72.8 مليون أوقية، أي ما يعادل نحو 169.7 مليار دولار.