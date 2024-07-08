ياسين: المجموعة تواصل المساهمة في التنمية الوطنية وتأدية دورها الفعّال بالمشاريع الحيوية



أعـلـنـت «أسـيـكـو الـمجموعة» أنـه تـم توقيع عقد مع شركة عسلاء للتجارة العامة والـمقاولات لتصنيع المسارات الخرسانية من «البريكاست ـ الخرسانة مسبقة الصنع» التي سيتم فيها تمديد الكابلات الأرضية الخاصة بتغذية محطتي تحويل رئيسيتين في مدينة المطلاع لها، وذلك لتغذية محطات التحويل الرئيسيتين بمشروع مدينة المطلاع.



وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم «أسيكو المجموعة» بتـصنـيـع المســــارات الخرسانية وغرف الربط للكيبلات الكهربائية التي سيتم تمديدها، وذلك لتغذية محطتين رئيسيتين للتحويل بجهد 400 ك.ف، والتي تشرف على تطويرهما المؤسسة العامة للرعاية السكنية.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لأسيكو المجموعة، محمد ياسين: «تواصل أسيكو المساهمة في التنمية الوطنية وتأدية دورها الفعال في إنشاء العديد من المشاريع الحيوية مثل مشروع مدينة المطلاع، حيث تقوم الشركة أيضا بتقديم خدمات متكاملة وميسرة لإنشاء البيوت على المفتاح بجودة وأنظمة إنشائية ذات المعايير المتفوقة، علاوة على تغطيتها جزءا كبيرا من الطلب المحلي على مواد البناء المعتمدة والمدعومة وغير المدعومة».



وأضاف ياسين: «ان التوسع الذي تشهده أسيكو المجموعة اليوم هو نتيجة الاستراتيجية المتكاملة التي وضعها مجلس إدارة الشركة العام الماضي، والتي حرصت على التركيز على إعادة هيكلة الشركة من جميع الجوانب لضمان تحقيق أفضل النتائج التي تعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع المعنيين بأعمال الشركة، من المساهمين إلى العملاء ومرورا بشركائنا. وأبرز ما حققته هذه الإستراتيجية اليوم هو تعزيز الكفاءة التشغيلية والتوسع في نوعية المواد التي تقوم الشركة بتصنيعها، والتي هي جميعها معتمدة الدرجة (أ) في المنطقة».