أنهى 4 علماء مهمة لحساب وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» استمرت 378 يوما وجرت في ظروف مشابهة للظروف على المريخ، في هيوستن بالولايات المتحدة، للاستعداد بشكل أفضل لأي إقامة بشرية محتملة على الكوكب الأحمر. يدق رائد فضاء من ناسا 3 مرات على باب يبدو عاديا، ويسأل «مستعدون للخروج؟». لا يسمع الرد من الداخل. وتحت قناعه، تظهر ابتسامة على وجه العالم وهو يدفع الباب لفتحه، قبل أن يخرج 4 علماء وسط هتافات. ولمدة 378 يوما، بقي كل من أنكا سيلاريو وروس بروكويل وناثان جونز ورئيسة الفريق كيلي هاستون في «بيئة شبيهة بالمريخ» في هيوستن بتكساس، في إطار دراسة تجريها وكالة ناسا.