عبدالكريم العبدالله



خاطب ديوان الخدمة المدنية مجددا عددا من الجهات الحكومية، مطالبا بتزويده بـ«معادلة الشهادات الدراسية» فوق الثانوية العامة «دبلوم - بكالوريوس- ماجستير - دكتوراه» لموظفيهم من الكويتيين والوافدين بـ«صفة الاستعجال». وطلب الديوان من هذه الجهات حصر الأسماء وبيانات الخاضعين لكل جهة ممن يحملون مؤهلات علمية فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم من تاريخ 1-1-2000، حتى تاريخه، متضمنا 8 أمور رئيسية وهي «الاسم - الرقم المدني - جهة العمل - نسخة المؤهل العلمي - التخصص - الجامعة المانحة - الدولة المانحة - معادلة المؤهل من التعليم العالي»، علما أن الديوان سبق أن قام بالتنسيق مع وزير التربية ووزير التعليم العالي بهذا الشأن. وفي السياق ذاته، تستمر وزارة الصحة بتحديث بيانات موظفيها، وتلقي المؤهلات العلمية والمستندات المطلوبة حتى نهاية يوليو الجاري عبر موقع الوزارة الإلكتروني، حيث تلقت أعدادا كبيرة من المؤهلات العلمية ومعادلاتها منذ مايو الماضي، وستقوم برفع كل البيانات إلى ديوان الخدمة المدنية خلال أغسطس المقبل.