حققت لاعبة منتخبنا الوطني للغوص الحر د.مي البدر برونزية فئة الماستر (speed 2x50m) ضمن منافسات بطولة العالم للغوص الحر المقامة في العاصمة الصربية بلغراد بعد ان سجلت رقما وطنيا جديدا بزمن 1:37 دقيقة.



وعبر موقعها على «إكس»، باركت اللجنة الأولمبية للبطلة مي البدر هذا الإنجاز الجديد، كما هنأ رئيس النادي والاتحاد الكويتي للغوص والانقاذ م.طلال السرحان عبر حسابه الشخصي قائلا «باسمي وباسم جميع أعضاء مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص والإنقاذ نبارك للبطلة مي البدر . فخورون بما حققته، ونتمنى لها المزيد من النجاحات في مسيرتها الرياضية المشرفة».