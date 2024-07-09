الدوحة ـ فريد عبدالباقي



كشفت اللجنة الأولمبية القطرية عن مشاركة 14 رياضيا ورياضية في منافسات النسخة رقم 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.



وتتمثل مشاركة الأبطال القطريين الذي يمثلون 5 اتحادات هي: ألعاب القوى، والطائرة، والرماية، ورفع الأثقال، والسباحة في الدورة بقائمة تضم كلا من: معتز عيسى برشم، وعبدالرحمن صامبا، وأبوبكر حيدر، وباسم حميدة، وإسماعيل داوود، وعمار إسماعيل، وسيف محمد، وشهد محمد في ألعاب القوى، وسعيد أبو شارب، وراشد صالح العذبة في الرماية، وفارس إبراهيم حسونة في رفع الأثقال، وشريف يونس وأحمد تيجان في الكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة إلى عبدالعزيز العبيدلي في السباحة.



وتم اختيار معتز برشم وشهد محمد لرفع علم دولة قطر في حفل افتتاح الدورة، فيما يبدأ وصول الرياضيين القطريين إلى باريس اعتبارا من 19 يوليو الجاري.



من جهة اخرى، أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر QSL، جدول مباريات الدوري القطري لكرة القدم المزمع انطلاقه 9 أغسطس المقبل، حيث راعت لجنة المسابقات والقائمون على إعداد الجدول عدم إقامة أي مباراة في توقيت مبكر، نظرا لارتفاع حرارة الجو في فصل الصيف، بل وتقرر أن تقام كل مباريات الجولة من 1 إلى 7 على ملاعب مكيفة من ملاعب كأس العالم 2022 وكذلك ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، فيما تبدأ مع الجولة الثامنة واعتدال الجو في شهر أكتوبر إقامة المباريات بالملاعب الأخرى مثل الخور وعبدالله بن خليفة وسحيم بن حمد وحمد الكبير وهي ملاعب غير مكيفة، ومن المقرر أن يقص فريقا الريان وأم صلال شريط الدوري 9 أغسطس على ستاد أحمد بن علي.