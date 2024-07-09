تتنافس إسبانيا وفرنسا على أولى بطاقتي المباراة النهائية لكأس أوروبا بعد أن سلكتا طريقين متناقضين قبل مواجهة نصف النهائي اليوم في ميونيخ، فبينما عانت فرنسا في طريقها إلى دور الأربعة، آخرها احتياجها إلى ركلات الترجيح لتخطي عقبة البرتغال في ربع النهائي، أبلت إسبانيا البلاء الحسن بتحقيقها العلامة الكاملة حتى الآن وجعلت نفسها المنتخب الذي يجب التغلب عليها في النسخة الألمانية، ويتعين على الإسبان قلب سجلهم الضعيف أمام فرنسا في البطولات الكبرى من أجل الانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولة (4) بعدما أطاحوا بشريكتهم ألمانيا في ربع النهائي.. وهنا أبرز المواجهات الكلاسيكية بين المنتخبين:

1922 درس إسباني

كانت إسبانيا أفضل استعدادا ولقنت فرنسا درسا في فنون اللعبة عندما تغلبت عليها 4-0 في المواجهة الأولى بينهما، اذ سافر «الزرق» بالقطار ليلا ثم بالشاحنة للوصول إلى بوسكا، في ضواحي بوردو بالتزامن مع 3 من أفضل لاعبي فرنسا بينهم حارس المرمى بيار شيريغيس بسبب الايقاف لرفضهم خوض المباراة في ظل هذه الظروف.

1929 الفوز الإسباني الأكبر

فازت إسبانيا على فرنسا 8-1 في سرقسطة، حيث أمضى الضيوف 3 ساعات في ساحة مصارعة الثيران الشهيرة في المدينة قبل المباراة، تحت أشعة الشمس الحارقة. سجل غاسبار روبيو سوبر هاتريك، مساهما في الفوز الرابع على فرنسا في أربع مواجهات بين المنتخبين وقتها، جميعها ودية.

1984 نسخة بلاتيني

اللقاء الأول بين اثنين من أقوى منتخبات كرة القدم الأوروبية في بطولة كبرى لم يحصل حتى نهائي نسخة 1984، حيث خرجت فرنسا المضيفة منتصرة بقيادة ميشال بلاتيني الذي تظل أهدافه التسعة في بطولة واحدة بمثابة رقم قياسي في كأس أوروبا، وبالتالي توجت فرنسا بأول لقب كبير في تاريخها.

1991 هدف بابان الأكروباتي

أصبح بلاتيني مدربا، وحقق المنتخب الفرنسي سلسلة من 8 انتصارات متتالية في تصفيات يورو 1992 منها الفوز على إسبانيا 3-1 بهدف أكروباتي لجان بيار بابان بملعب بارك دي برانس.

2000 هدف دجوركاييف المذهل

فازت فرنسا على إسبانيا 2-1 في طريقها إلى تحقيق لقبها القاري الثاني في نسخة هولندا وبلجيكا عام 2000، حيث كانت المواجهة في ربع النهائي في بروج، اذ سجل يوري دجوركاييف هدف الفوز الذي كان قائده وقتها المدرب الحالي ديدييه ديشان.

2006 رقصة زيدان الأخيرة

استمرت هيمنة فرنسا على مواجهات المنتخبين في البطولات الكبرى على الأراضي الألمانية وتحديدا في ثمن نهائي مونديال 2006، اذ تاخرت 0-1 قبل ان تقلب النتيجة بفوز 3-1 عبر ريبيري وفييرا وزيدان في طريقها إلى المباراة النهائية التي خسرتها أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

2012 لقب ثالث تواليا لإسبانيا

تمكنت إسبانيا أخيرا من تحقيق فوزها الرسمي الأول على فرنسا في ربع نهائي يورو 2012 بثنائية نظيفة ثم واصلت مشوارها بتخطي البرتغال بركلات الترجيح وإيطاليا برباعية نظيفة في المباراة النهائية وظفرت بلقبها الثالث لكبير المتتالي بعد نسخة 2008 ومونديال 2010.

2021 هدف مبابي المثير للجدل



شهد اللقاء الأخير بين المنتخبين فوز فرنسا في المباراة النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في ميلانو 2-1 بطريقة مثيرة للجدل قبل 3 سنوات، حيث سجل هدفان في أقل من دقيقتين ساهما في إحياء المباراة النهائية، إذ وضع أويارسابال إسبانيا في المقدمة قبل أن يعادل بنزيمة النتيجة ثم سجل مبابي هدف الفوز الذي أحتج عليه لاعبو اسبانيا بغضب شديد بداعي أن مبابي كان متسللا، إلا أن حكم «VAR» أظهر أن الكرة ارتطمت بالمدافع غارسيا في طريقها إلى مبابي.