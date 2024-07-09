قدمت شركة أديداس في برلين، الكرة التي سيلعب بها نصف نهائي ونهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).



وفي التصميم الخاص، يظهر ملعب برلين الأولمبي، الذي سيشهد الأحد المقبل، تتويج البطل القاري الجديد.



ومع ذلك، فالكرة تقنيا هي نفسها التي لعبت بها البطولة منذ بدايتها وجربت في مونديال قطر ومونديال النساء في أستراليا ونيوزيلندا.



وقال فيليم بوينز مدير الاستراتيجيات الرقمية في أديداس «ما يميز الكرة هو أنه يمكن تسجيل أي تلامس مع سطحها. كل لمسة للاعب سواء ركلة أو مراوغة، يسجلها المستشعر ويرسلها إلى المركز الدولي للبث».



ومن ضمن الأشياء التي تقيسها، رقاقة الكرة، سرعة الركلة.



وشرح المسؤول «أعتقد أن سرعة الكرة معلومة مهمة في أي مباراة. الآن يمكن تحديدها بصورة دقيقة».



ويمكن قياس معايير أخرى مثل التي ترتبط بالمسار والالتفاف، ولهذا يرى المسؤول أن هذه البيانات قد تسهم مستقبلا في تأهيل اللاعبين.