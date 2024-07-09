

خضع لاعب المنتخب الألماني، ليروي ساني، لعملية جراحية في أعلى الفخذ، بعد مباراة ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024، التي خسرها فريقه أمام إسبانيا (1-2) ليودع البطولة. وبحسب صحيفة (بيلد) الألمانية، فإن لاعب بايرن ميونيخ خضع لجراحة بالمنظار في ميونبخ.



ومن المتوقع أن تمتد فترة تعافيه لنحو ثلاثة أو أربعة أسابيع، وبعدها سيعود للنادي البافاري، للعمل تحت إمرة المدرب الجديد، فينسنت كومباني. وقبل انطلاق اليورو، قال المهاجم، الذي لم يكن قادرا على التدرب في الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي: «لم أكن متيقنا مما إذا كنت في حالة مناسبة حقا». وتحمل ساني كل المخاطر في بطولة اليورو، مع المدرب الوطني يوليان ناغيلسمان لكن بعد إقصاء المنتخب، أصبحت العملية الجراحية حتمية. وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال مواجهة إسبانيا، كان ساني يشعر بالألم ولم يعد قادرا على الركض أو التسديد بشكل صحيح.